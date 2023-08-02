Илья Дроздов - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Дроздов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Илья
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Дроздов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -80'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)