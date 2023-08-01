Алексей Андреев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2023
|1' -67'
|Амкал (Москва)
|3:2
|Знамя (Ногинск)