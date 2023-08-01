Дмитрий Вансович - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Вансович
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Вансович
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2023
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|3:2
|Знамя (Ногинск)
|85'