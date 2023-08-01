Антон Петровский - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Петровский
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1993 (31 год)
|Рост
|191
|Имя
|Антон
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Петровский
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1993 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2023
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(4:3)п
|Амкал (Москва)
|01.08.2023
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|3:2
|Знамя (Ногинск)