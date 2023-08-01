Михаил Долгушин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Долгушин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Долгушин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2023
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(4:3)п
|Амкал (Москва)
|01.08.2023
|78' -90'
|Амкал (Москва)
|3:2
|Знамя (Ногинск)