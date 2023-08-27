Johannes Selven - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Johannes Selven
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Johannes Selven
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2024
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|29.10.2023
|1' -72'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|02.10.2023
|1' -46'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|01.09.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Вайле (Вайле)
|27.08.2023
|1' -46'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|2'
|20.08.2023
|1' -65'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|11.08.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|30.07.2023
|63' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)