Jacob Pryts - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Jacob Pryts
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Jacob Pryts
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд
|3:3
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|3:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|4:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.04.2024
|58' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:1
|Нордшелланд (Фарум)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:2
|Орхус (Орхус)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|4:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Виборг (Виборг)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Нордшелланд (Фарум)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|04.08.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)