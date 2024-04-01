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    Jacob Pryts - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Jacob Pryts
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 Был в запасе Мидтьюлланд 3:3 Силькеборг Дания. Суперлига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Силькеборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 3:3 Силькеборг (Силькеборг)
    20.05.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.05.2024 Был в запасе Орхус (Орхус) 0:1 Силькеборг (Силькеборг)
    12.05.2024 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 4:1 Силькеборг (Силькеборг)
    05.05.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    29.04.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 3:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    21.04.2024 58' -90' Копенгаген (Копенгаген) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    15.04.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:1 Нордшелланд (Фарум)
    08.04.2024 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    01.04.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:2 Орхус (Орхус)
    17.03.2024 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 4:1 Силькеборг (Силькеборг)
    10.03.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    25.02.2024 Был в запасе Вайле (Вайле) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    18.02.2024 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    03.12.2023 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    27.11.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    10.11.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
    05.11.2023 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Силькеборг (Силькеборг)
    29.10.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    20.10.2023 Был в запасе Видовре (Видовре) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    06.10.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 5:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    01.10.2023 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    24.09.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Виборг (Виборг)
    18.09.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:3 Силькеборг (Силькеборг)
    03.09.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Видовре (Видовре)
    26.08.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    20.08.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Нордшелланд (Фарум)
    13.08.2023 Был в запасе Орхус (Орхус) 2:2 Силькеборг (Силькеборг)
    04.08.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Вайле (Вайле)
    30.07.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
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