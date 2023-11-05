Frederik Carlsen - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Frederik Carlsen
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Frederik Carlsen
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд
|3:3
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|3:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.03.2024
|72' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|04.03.2024
|1' -75'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|18.02.2024
|82' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|03.12.2023
|82' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|29.10.2023
|1' -58'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|20.10.2023
|87' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|01.10.2023
|83' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|24.09.2023
|72' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Виборг (Виборг)
|18.09.2023
|65' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|03.09.2023
|78' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|26.08.2023
|78' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|20.08.2023
|46' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Нордшелланд (Фарум)
|13.08.2023
|1' -46'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|04.08.2023
|1' -64'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|30.07.2023
|1' -79'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)