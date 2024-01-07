Фермин Лопес - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Фермин
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Барселона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 2003 (21 год)
|Имя
|Фермин
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Барселона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|1:0
|Италия
|Чемпионат Европы, 2 тур
|15.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|3:0
|Хорватия
|Чемпионат Европы, 1 тур
|08.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|5:1
|Северная Ирландия
|Товарищеские матчи. Сборные
|05.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|5:0
|Андорра
|Товарищеские матчи. Сборные
|26.05.2024
|1' - 90'
|Севилья
|1:2
|Барселона
|Испания. Примера, 38 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барселона
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:2
|Барселона (Барселона)
|18.01.2024
|1' -90'
|Унионистас де Саламанка (Саламанка)
|1:3
|Барселона (Барселона)
|07.01.2024
|1' -90'
|Барбастро (Барбастро)
|2:3
|Барселона (Барселона)