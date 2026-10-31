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Англия. Вторая лига
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Кроули Таун
Вито Манноне
Статистика
€ 200 тыс
Вито Манноне - статистика
Кроули Таун
2 марта 1988 (38)
#1 | Вратарь
191 см | 84 кг
Италия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 10 тур
Кроули Таун
2 : 2
10.10.2026
Честерфилд
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Уотфорд
1 : 0
08.08.2026
Кроули Таун
1' - 90'
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