Давид Н'Гог - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Н'Гог
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Н'Гог
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|0:0
(3:1)п
|Гонвед (Будапешт)
|25.07.2019
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:0
|Университатя (Крайова)
|18.07.2019
|1' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:1
|Гонвед (Будапешт)
|11.07.2019
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|3:1
|Жальгирис (Вильнюс)
|55'