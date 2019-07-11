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    Давид Н'Гог - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Н'Гог
    Команда Гонвед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 1989 (33 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гонвед 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 Был в запасе Университатя (Крайова) 0:0
    (3:1)п    		 Гонвед (Будапешт)
    25.07.2019 1' -90' Гонвед (Будапешт) 0:0 Университатя (Крайова)
    18.07.2019 1' -90' Жальгирис (Вильнюс) 1:1 Гонвед (Будапешт)
    11.07.2019 1' -90' Гонвед (Будапешт) 3:1 Жальгирис (Вильнюс)
    55'
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