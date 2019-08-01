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Давид Н'Гог
Статистика
Давид Н'Гог - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1989 (37)
#89 | Нападающий
188 см | 80 кг
Франция | Камерун
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Франция. Лига 1 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гонвед
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Университатя
0 : 0
01.08.2019
Гонвед
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Гонвед
0 : 0
25.07.2019
Университатя
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Жальгирис
1 : 1
18.07.2019
Гонвед
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
3 : 1
11.07.2019
Жальгирис
1' - 90'
55'
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