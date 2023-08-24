Лео Бенгтссон - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Бенгтссон
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1998 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Бенгтссон
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1998 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|6
|1
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|1:3
|Спарта (Прага)
|84'
|30.11.2023
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Арис (Лимассол)
|85'
|09.11.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Арис (Лимассол)
|84'
|26.10.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|28'
|05.10.2023
|1' -68'
|Арис (Лимассол)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|9' 59'
|21.09.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:2
|Арис (Лимассол)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Арис (Лимассол)
|6:2
|Слован (Братислава)
|24.08.2023
|1' -63'
|Слован (Братислава)
|2:1
|Арис (Лимассол)