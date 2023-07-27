Финн ван Бремен - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Финн
|Фамилия
|ван Бремен
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|193
|Имя
|Финн
|Фамилия
|ван Бремен
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.07.2023
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:3
|Тобол (Костанай)