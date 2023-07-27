Seth Saarinen - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Seth Saarinen
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Seth Saarinen
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|ХИК
|3:1
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|1' - 90'
|КуПС
|0:1
|Хака
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|31.05.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|0:2
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КуПС
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|3:3
|Дерри Сити (Дерри)
|27.07.2023
|1' -90'
|Дерри Сити (Дерри)
|2:1
|КуПС (Купио)