Nahir Besara - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Nahir Besara
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Nahir Besara
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|0:3
|Хаммарбю
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|15' 28'
|26.05.2024
|1' - 90'
|Хаммарбю
|3:0
|Сириус
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|57'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаммарбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -127'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|27.07.2023
|1' -75'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Хаммарбю (Стокгольм)