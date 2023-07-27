Markus Karlsson - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Markus Karlsson
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Markus Karlsson
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|Был в запасе
|Юргорден
|0:3
|Хаммарбю
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Хаммарбю
|3:0
|Сириус
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаммарбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -106'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|27.07.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Хаммарбю (Стокгольм)