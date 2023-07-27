Noel Milleskog - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Noel Milleskog
|Команда
|Сириус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Noel Milleskog
|Команда
|Сириус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|1' - 90'
|Сириус
|5:1
|Норрчепинг
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|19' 65'
|26.05.2024
|1' - 72'
|Хаммарбю
|3:0
|Сириус
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2023
|86' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)