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    Микель Арруабаррена - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Микель
    Фамилия Арруабаррена
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Родной город Толоса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2017 1' -90' АЕЛ (Лимасcол) 1:2 Аустрия (Вена)
    27.07.2017 1' -90' Аустрия (Вена) 0:0 АЕЛ (Лимасcол)
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