Микель Арруабаррена - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Арруабаррена
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Толоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Арруабаррена
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Толоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2017
|1' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|27.07.2017
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|АЕЛ (Лимасcол)