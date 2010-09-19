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    Бартломей Гржелак - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бартломей
    Фамилия Гржелак
    Команда Ягеллония
    Состав Основной
    Родной город Плок
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 августа 1981 (41 год)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь (мол) 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2010 1' -46' ЦСКА (мол) (Москва) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    12'
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