Бартломей Гржелак - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бартломей
|Фамилия
|Гржелак
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плок
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Имя
|Бартломей
|Фамилия
|Гржелак
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плок
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь (мол)
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2010
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|12'