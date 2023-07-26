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    Иван Кузнецов - статистика

    #82 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кузнецов
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Екатеринбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2023 1' -63' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (Казань)
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