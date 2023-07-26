Иван Кузнецов - статистика
#82 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2023
|1' -63'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (Казань)