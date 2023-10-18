Сергей Варатынов - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Варатынов
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Варатынов
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 90'
|Химки
|2:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2024
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
(6:7)п
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.03.2024
|46' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Краснодар (Краснодар)
|18.10.2023
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Уфа (Уфа)