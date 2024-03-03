Christian McFarlane - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Christian McFarlane
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Christian McFarlane
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 27 тур
|15.06.2024
|74' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|2:3
|Коламбус
|США. МЛС, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|15.06.2024
|74' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:3
|Коламбус (Коламбус)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)