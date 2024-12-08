Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Лига чемпионов 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Англии 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009