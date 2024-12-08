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Рафаэл
Статистика
Рафаэл - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1990 (36), Петрополис
#2 | Защитник
172 см | 66 кг
Бразилия | Португалия
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Команда
И
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Ботафого
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0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
2 : 1
08.12.2024
Сан-Паулу
90' - 90'
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