Максим Шнапцев - статистика
#70 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Шнапцев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Шнапцев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|69' - 90'
|Арсенал
|0:2
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
|85'
|29.05.2024
|68' - 90'
|Пари НН
|1:2
|Арсенал
|Россия. Премьер-лига, Переходные матчи, первый матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Крылья Советов
|1:1
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2023
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|04.10.2023
|1' -64'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|19.09.2023
|86' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:3
|Спартак (Москва)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)
|08.08.2023
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|5:4
|Пари НН (Нижний Новгород)
|25.07.2023
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(4:3)п
|Динамо (Москва)