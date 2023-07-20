Mads Borchers - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Mads Borchers
|Команда
|ВПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mads Borchers
|Команда
|ВПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.06.2024
|1' - 90'
|Мариехамн
|0:0
|ВПС
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|ВПС
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|41'
|27.05.2024
|1' - 90'
|ВПС
|3:1
|Интер
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|17'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -90'
|Дерри Сити (Дерри)
|1:0
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)