John Martin - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|John Martin
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|John Martin
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.06.2024
|1' - 90'
|Уотерфорд
|0:1
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
|07.06.2024
|1' - 85'
|Шелбурн
|1:0
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
|71' 80'
|31.05.2024
|67' - 90'
|Шелбурн
|1:2
|Слайго Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2023
|63' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|20.07.2023
|46' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|3:1
|Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
|48'