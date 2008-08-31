Кирилл Павлючек - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Павлючек
|Команда
|Городея
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Павлючек
|Команда
|Городея
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|09.11.2008
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|02.11.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|25.10.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|18.10.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Томь (Томск)
|05.10.2008
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Луч (Владивосток)
|27.09.2008
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|20.09.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|14.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Луч (Владивосток)
|31.08.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Ахмат (Грозный)