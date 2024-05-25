Vincent Ulundu - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Vincent Ulundu
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Vincent Ulundu
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|2:2
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|ВПС
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|0:2
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|ХИК
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч