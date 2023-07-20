Lauri Laine - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Lauri Laine
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Lauri Laine
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|2:2
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|07.06.2024
|Был в запасе
|ХИК
|4:0
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|31.05.2024
|78' - 90'
|СИК
|0:2
|Мариехамн
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|27.05.2024
|79' - 90'
|Лахти
|0:4
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|77' -90'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)