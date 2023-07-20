Jonathan Muzinga - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Jonathan Muzinga
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jonathan Muzinga
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|1' - 75'
|ХИК
|3:1
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|КуПС
|0:1
|Хака
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|0:2
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|6'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|86' -90'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)