Dario Naamo - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Dario Naamo
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Dario Naamo
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|2:2
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|ХИК
|4:0
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|СИК
|0:2
|Мариехамн
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|27.05.2024
|1' - 90'
|Лахти
|0:4
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч