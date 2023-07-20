Octavio Andrés Páez Gil - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Octavio Andrés Páez Gil
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Octavio Andrés Páez Gil
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санта-Колома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|Был в запасе
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|3:0
|Сутьеска (Никшич)
|27.07.2023
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|2:0
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|2:0
|Пенибонт (Бридженд)