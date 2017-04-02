Брэд Гьюзан - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Брэд
|Фамилия
|Гьюзан
|Команда
|Атланта Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Брэд
|Фамилия
|Гьюзан
|Команда
|Атланта Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|10
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.05.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|08.05.2017
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.04.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|26.04.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|22.04.2017
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.04.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|05.04.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.04.2017
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:3
|Вест Хэм (Лондон)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.01.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Лестер (Лестер)
|31.12.2016
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2016
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|14.12.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|05.12.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Челси (Лондон)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.08.2016
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|21.08.2016
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)