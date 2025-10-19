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Команды
Атланта Юнайтед
Брэд Гьюзан
Статистика
€ 100 тыс
Брэд Гьюзан - статистика
Атланта Юнайтед
9 сентября 1984 (42)
#1 | Вратарь
193 см | 88 кг
США | Польша
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
26
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
19.10.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Интер Майами
4 : 0
12.10.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
06.10.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
28.09.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
20.09.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Атланта Юнайтед
4 : 5
14.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Нэшвилл
0 : 1
31.08.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
24.08.2025
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Колорадо
3 : 1
17.08.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Монреаль
1 : 1
10.08.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.07.2025
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
20.07.2025
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
17.07.2025
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Торонто
1 : 1
13.07.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
06.07.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Коламбус
3 : 1
26.06.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 0
13.06.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
01.06.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
29.05.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
26.05.2025
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
18.05.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
1 : 1
15.05.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Чикаго Файр
2 : 1
10.05.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
03.05.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
3 : 0
27.04.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
20.04.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
12.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
06.04.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
4 : 3
30.03.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
2 : 2
22.03.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
17.03.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
09.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Шарлотт
2 : 0
01.03.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
23.02.2025
Монреаль
1' - 90'
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