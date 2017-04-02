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    Брэд Гьюзан - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Брэд
    Фамилия Гьюзан
    Команда Атланта Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 193
    Вес 88
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 10 -9 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.05.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    08.05.2017 1' -90' Челси (Лондон) 3:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.04.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    26.04.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    22.04.2017 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.04.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Арсенал (Лондон)
    08.04.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Бернли (Бернли)
    05.04.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    02.04.2017 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    19.03.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    04.03.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    25.02.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    11.02.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.02.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    21.01.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:3 Вест Хэм (Лондон)
    14.01.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    02.01.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Лестер (Лестер)
    31.12.2016 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2016 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.12.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Суонси (Суонси)
    14.12.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    05.12.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    26.11.2016 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.11.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Челси (Лондон)
    05.11.2016 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.10.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    22.10.2016 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    16.10.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    01.10.2016 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    24.09.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    17.09.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    10.09.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.08.2016 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    21.08.2016 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
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