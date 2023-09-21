Эрик Шуранов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Шуранов
|Команда
|Маккаби Х
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Шуранов
|Команда
|Маккаби Х
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби Х
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2023
|1' -46'
|Маккаби Х (Хайфа)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.09.2023
|81' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Маккаби Х (Хайфа)