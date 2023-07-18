Ásgeir Orrason - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Ásgeir Orrason
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ásgeir Orrason
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|6:3
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|25.07.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|18.07.2023
|89' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)