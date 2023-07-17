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    Александр Мухин - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Игоревич
    Фамилия Мухин
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 2005 (18 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2023 55' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Химки (Химки)
    Россия
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