Михаил Рядно - статистика
#68 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Рядно
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Рядно
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|15.03.2024
|1' -62'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)