Томас Косгров - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Косгров
|Команда
|Ларн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Косгров
|Команда
|Ларн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ларн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Ларн (Ларн)
|1:4
|Балкани (Сува Река)
|25.07.2023
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|3:0
|Ларн (Ларн)