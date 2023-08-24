Агустин Доффо - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Агустин
|Фамилия
|Доффо
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1995 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Агустин
|Фамилия
|Доффо
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1995 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|45'
|24.08.2023
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Карабах (Агдам)
|23'