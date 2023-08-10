Ибрахим Садик - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Садик
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 2000 (24 года)
|Рост
|167
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Садик
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 2000 (24 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|4
|5
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|14' 41'
|24.08.2023
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|2:2
|Абердин (Абердин)
|69' 36'
|17.08.2023
|1' -73'
|Хэкен (Гетеборг)
|5:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|63' 73' 56'
|10.08.2023
|1' -78'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)