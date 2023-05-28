Йован Илич - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биелина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2000 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биелина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2000 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2023
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|27.09.2023
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Жетысу (Талдыкорган)
|27.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:0
|Ордабасы (Шымкент)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|13.08.2023
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|0:2
|Кайсар (Кызылорда)
|23.07.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Окжетпес (Кокшетау)
|03.06.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.05.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|14.05.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:3
|Кайрат (Алматы)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Актобе (Актобе)
|16.04.2023
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|09.04.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:1
|Астана (Астана)
|02.04.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Шахтер (Караганда)