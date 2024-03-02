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    Бейбит Галым - статистика

    #51 | Полузащитник
    Имя Бейбит
    Фамилия Галым
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 октября 2004 (19 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.06.2024 69' - 90' Тобол 1:0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
    01.06.2024 Был в запасе Тобол 1:2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.06.2024 69' -90' Тобол (Костанай) 1:0 Кайрат (Алматы)
    01.06.2024 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:2 Кайсар (Кызылорда)
    19.05.2024 46' -90' Шахтер (Караганда) 1:0 Тобол (Костанай)
    12.05.2024 85' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:0 Тобол (Костанай)
    04.05.2024 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:0 Жетысу (Талдыкорган)
    27.04.2024 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:1 Женис (Астана)
    21.04.2024 83' -90' Астана (Астана) 2:2 Тобол (Костанай)
    31.03.2024 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 Тобол (Костанай)
    06.03.2024 Был в запасе Тобол (Костанай) 4:2 Елимай (Семей)
    02.03.2024 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:0 Туран (Туркестан)
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