Бейбит Галым - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Бейбит
|Фамилия
|Галым
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Бейбит
|Фамилия
|Галым
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|69' - 90'
|Тобол
|1:0
|Кайрат
|Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Тобол
|1:2
|Кайсар
|Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.06.2024
|69' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Кайрат (Алматы)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Кайсар (Кызылорда)
|19.05.2024
|46' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|12.05.2024
|85' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Женис (Астана)
|21.04.2024
|83' -90'
|Астана (Астана)
|2:2
|Тобол (Костанай)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|06.03.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|4:2
|Елимай (Семей)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Туран (Туркестан)