Нурали Жаксылык - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Нурали
|Фамилия
|Жаксылык
|Команда
|Астана
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Нурали
|Фамилия
|Жаксылык
|Команда
|Астана
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|2:2
|Тобол (Костанай)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Астана (Астана)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|0:1
|Елимай (Семей)
|05.03.2024
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|01.03.2024
|84' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Женис (Астана)