Тео Голлиард - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Голлиард
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Голлиард
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вадуц
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Вадуц (Вадуц)
|86' 90'
|13.07.2023
|1' -60'
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|Неман (Гродно)