Haymenn Bah-Traoré - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Haymenn Bah-Traoré
|Команда
|Хака
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Haymenn Bah-Traoré
|Команда
|Хака
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|1' - 90'
|Хака
|0:0
|Интер
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|1' - 90'
|КуПС
|0:1
|Хака
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|Хака
|2:0
|Мариехамн
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Интер
|3:1
|Хака
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хака
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|Был в запасе
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:0
|Хака (Валкеакоски)
|13.07.2023
|1' -90'
|Хака (Валкеакоски)
|2:2
|Крузейдерс (Белфаст)