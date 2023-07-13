Ander El Haddadi Arrillaga - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Ander El Haddadi Arrillaga
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ander El Haddadi Arrillaga
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|4
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -57'
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:1
|Интер (Эскальдес)
|27.07.2023
|1' -90'
|Интер (Эскальдес)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|48'
|20.07.2023
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|1:1
|Интер (Эскальдес)
|68'
|13.07.2023
|1' -90'
|Интер (Эскальдес)
|2:1
|Викингур (Гота)
|45' 28'