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€ 50 тыс

Джонатан Де Гузман - статистика

Спарта
13 сентября 1987 (39)
#18 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Нидерланды | Канада
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
4 : 0
10.05.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Спарта
2 : 2
03.05.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Телстар
4 : 1
22.04.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Спарта
0 : 2
11.04.2026
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НАК Бреда
0 : 0
05.04.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Аякс
4 : 0
14.03.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 1
08.03.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 1
28.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Спарта
1 : 1
17.02.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
2 : 2
07.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Спарта
2 : 0
31.01.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
0 : 1
25.01.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
3 : 4
18.01.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
2 : 0
11.01.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Спарта
0 : 3
14.12.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
3 : 1
29.11.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 0
08.11.2025
Спарта
1' - 58'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
0 : 1
02.11.2025
АЗ Алкмаар
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
0 : 2
19.10.2025
Спарта
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
3 : 3
04.10.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Спарта
1 : 5
19.09.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Спарта
0 : 4
31.08.2025
Фейеноорд
Был в запасе
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