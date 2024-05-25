Никола Митуликич - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Митуликич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Митуликич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|4:1
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч