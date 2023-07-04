Йован Сливич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Сливич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крушевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Сливич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крушевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 90'
|Црвена Звезда
|4:1
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.2023
|61' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|80'
|04.07.2023
|63' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)