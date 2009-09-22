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    Дин Кили - статистика

    Имя Дин
    Фамилия Кили
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сэлфорд
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 октября 1970 (52 года)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2009 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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